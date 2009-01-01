Населенное место

Татаришки, з. (Поплавского), р. Поддупка, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 18, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бинякони 31 в.