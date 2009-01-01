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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года
Населенное место
Татаришки, з. (Поплавского), р. Поддупка, жит. 9 (4 м. 5 ж.), дес. 18, у. гор. 24 в., вол. пр. 10 в., ст. кв. 12 в., ст. ж. д. Бинякони 31 в.
Татарщизна, ф., р. Клева, жит. 46 (26 м. 20 ж.), дес. 80, у. гор. 31 в., вол. пр. 1 в., ст. кв. 20 в., ст. ж. д. Бинякони 42 в.
Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года
Населённый пунктНаселение
х Татарка4
Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)
НазваниеЗданий
х. Татарка2