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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
35Потапов, хут. каз.при р. Рыбнице.301135167171
Список населённых мест Орловской губернии 1909 года
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Потаповка (хутор)23город Орел
Список населённых мест Орловской губернии 1927 года
№№ по волостямНазваниеТипСельсоветБлижайший водоемХозяйствМужчинЖенщинВсегоОт уездного города км.От волостного правления км.От сельсовета км.От ж/д станцииОт ближайшей почты или телеграфаПредприятий на 1 января 1927 года
39313Большая ПотаповкадеревняПотаповскийрк. РыбницаВсего: 67. Крестьянского типа: 67.17620738327.716Становой Колодезь, М.-К. ж. д. : 11,7 км.п. а. Становой Колодезь: 11,7 км.С/с; шк. I-ой ст.
44464Малая ПотаповкадеревняПотаповскийрк. РыбницаВсего: 39. Крестьянского типа: 39.11112623727.718.50.5Становой Колодезь, М.-К. ж. д. : 13,9 км.п. а. Становой Колодезь: 13,9 км.Лик/п.