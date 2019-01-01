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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
220Львово, сц. вл.при рч. Малом Бурначке.702825164151
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Тамбовский уезд
Сц. Львово. Надеждино и Ящерка99А. Трофимов4603085
Сц. Львово. Надеждино и Ящерка99А. Трофимов4603085
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
112. Львово (Надеждино), сельцо бывшее владельческое, при речке М. Бурначке, дворов 97, жителей 1025, волостное правление (уездный город в 82 верстах), часовня, базар, яр Показать все
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Львово«Пановы-Кусты» п.-т. отделение867
Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года
Правление или квартира станового пристава
сельцо Львово
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
64965Львовосело52°04'41°28'N-37-143
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68642475105с Львовосело