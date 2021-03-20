деревня Мамыши, Мерлинская волость, Краснинский уезд (на 1904) — Familio

Мамыши

Мерлинская волость, Краснинский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Краснинский уезд
7646Мамыши, д. каз.при рч. Спацкой (Спадской).131763942

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Краснинский уезд, Жерновская волость
398. Мамыши, деревня бывшая государственная, при речке Мамышевке, дворов 13, жителей 82, лавка

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Краснинский уезд, Мерлинская волость
62МамышиДеревня101751402 мелочныя лавки, казенная винная лавка.

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