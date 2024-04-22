село Амодово, село Амодово, Читинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Амодово

Читинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Забайкальского края

Волости и населённые места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Читинский округ, Титовское станичное общество
96Амодовский пос.Крестьянских дворов: 18. Всех дворов: 18. 173

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Читинский район
21790Амодовосело51°52'113°13'M-49-011

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Читинский муниципальный район, Сивяковское сельское поселение
76650473106с Амодовосело
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