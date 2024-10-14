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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1729Нижнелобвинское зимовье, дер.при р. Лобве.7046112725Почтовая и земская станции.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
270. Нижне-Лобвинская, деревня бывшая государственная, при речке Лочве, дворов 2, жителей 15, почтовая станция
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
3) с. Лобва (Нижне-Лобвинское зимовье), прав. церк. и земск. станц.Боголовское общество195248Бывшие поселяне казенных заводовъПравославныеРусские9036
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
692790Верхняя Лобвадеревня59°28'с.ш.60°08'в.д.O-41-013
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
65716000106д Верхняя Лобвадеревня