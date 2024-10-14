деревня Верхняя Лобва, Новолялинский, Свердловская область (на 2019) — Familio

Верхняя Лобва

Новолялинский, Свердловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пермская губерния, Верхотурский уезд
1729Нижнелобвинское зимовье, дер.при р. Лобве.7046112725Почтовая и земская станции.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Богословская волость
270. Нижне-Лобвинская, деревня бывшая государственная, при речке Лочве, дворов 2, жителей 15, почтовая станция

Список населённых мест Пермской губернии 1909 года

НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
Пермская губерния, Верхотурский уезд, Богословская волость
3) с. Лобва (Нижне-Лобвинское зимовье), прав. церк. и земск. станц.Боголовское общество195248Бывшие поселяне казенных заводовъПравославныеРусские9036

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Свердловская область, Новолялинский район
692790Верхняя Лобвадеревня59°28'с.ш.60°08'в.д.O-41-013

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Свердловская область, Новолялинский
65716000106д Верхняя Лобвадеревня

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