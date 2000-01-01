сельцо Афонасьево, сельцо Афонасьево, Тумутуковская волость, Бугульминский уезд (на 1910) — Familio

Афонасьево

Тумутуковская волость, Бугульминский уезд (на 1910)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Республики Башкортостан

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Уфимская губерния, Белебейский уезд
932Афонасьево (Ниловка, Чижово), сельцо.при р. Ике.13640153239Р. — Мельница водяная. Плетение лаптей.

Список населённых мест Самарской губернии 1910 года

НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
Бугульминский уезд, Тумутуковская волость
Х. дв. Афонасьевой201930555811
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