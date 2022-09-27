Населенное место

Дягили, ф. (Сальмановичей), оз. Дягили жит. 41 (19 м. 22 ж.), дес. 250, у. гор. 55 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 18 в., ст. ж. д. Воропаево 26 в.

Дягили, ус. (Сальмановичей), оз. Дягили, жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 1, раз. см. пред.