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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ликвидации имения бывшего владельца Скуратовой в д. Ключи Валяевской волости Пензенского уезда. 1917–1919 гг. // Гос. архив Пензенской области. Фонд Р526. Опись 2 Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
171Красное (Ключи), сц. вл.при руч. Шиворге.154841140144
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
21. Ключи (Красное), сельцо бывшее владельческое, при речке Шиверге, дворов 67, жителей 337, поташный завод
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
47077Ключидеревня53°01'45°06'N-38-103
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
56655402131д Ключидеревня