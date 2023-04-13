село Турабьево, Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019) — Familio

Турабьево

Юрьев-Польский муниципальный район, Владимирская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии православного духовенства
Чат по генеалогии Владимирской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетним сыном Павлом и имуществом после умершего кр-на Владимирской губ., Юрьевскго уезда, Паршинской вол., с. Турабьева Прокопия Васильева Шокшина. Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
6427Турабьево, с. вл.при пруде.14976241280Церковь православная 1.

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Турабьево и Скотово15Ник. Ник. Есипов104727

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Владимирская губерния, Юрьевский уезд, Турабьевская волость
492. Турабьево, село бывшее владельческое, при реке Вольше, дворов 82, жителей 562, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 9 ткц. свет., Показать все

Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года

НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
Юрьевский уезд, Паршинская волость
7434Турабьево село4817974153
7435Усадьба кр. Щелчкова при селе Турабьеве9174153

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Владимирская область, Юрьев-Польский район
2976Турабьевосело56°35'39°53'O-37-128

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Владимирская область, Юрьев-Польский муниципальный район, Красносельское сельское поселение
17656416441с Турабьевосело

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