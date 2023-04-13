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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело об опеке над малолетним сыном Павлом и имуществом после умершего кр-на Владимирской губ., Юрьевскго уезда, Паршинской вол., с. Турабьева Прокопия Васильева Шокшина. Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6427Турабьево, с. вл.при пруде.14976241280Церковь православная 1.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Владимирская губерния, Юрьевский уезд
С. Турабьево и Скотово15Ник. Ник. Есипов104727
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
492. Турабьево, село бывшее владельческое, при реке Вольше, дворов 82, жителей 562, волостное правление (уездный город в 15 верстах), церковь православная, 9 ткц. свет., Показать все
Список населённых мест Владимирской губернии 1905 года
№НазваниеЖителейДворовОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правления
7434Турабьево село4817974153
7435Усадьба кр. Щелчкова при селе Турабьеве9174153
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
2976Турабьевосело56°35'39°53'O-37-128
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
17656416441с Турабьевосело