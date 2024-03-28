деревня Степерево, деревня Степерево, Раменская волость, Любимский уезд (на 1901) — Familio

Степерево

Раменская волость, Любимский уезд (на 1901)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Дело о зачете денег, внесенных крестьянином дер. Степерево Раменской волости Любимского уезда Андреем Васильевичем Воронцовым, в уплату капитального долга по выкупной ссу Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Любимский уезд
2560Степерево, д. вл.при колодцах.20202398

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Любимский уезд, Раменская волость
д. СтеперевоV. Михайловское общество13265Михайловский приход
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