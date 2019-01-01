деревня Ивановка, деревня Ивановка, Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019) — Familio

Ивановка

Иссинский муниципальный район, Пензенская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Об утверждении плана на д. Ивановка Царевщинской волости Мокшанского уезда. 1910 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 6. Опись 1. Дело 8899.
Сельскохозяйственная перепись д. Ивановка Царевщинской волости Мокшанского уезда. 1917 г. // Гос. архив Пензенской области. Фонд 158. Опись 3. Дело 3669.
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Пензенская губерния, Мокшанский уезд
981Ивановка (Малая Царевщина), д. вл.при руч. Чертолейке.294068270263

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Пензенская губерния, Мокшанский уезд, Уваровская волость
600. Ивановка, деревня бывшая владельческая, при речке Липлейке, дворов 73, жителей 570

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Пензенская область, Иссинский район
48201Ивановкадеревня53°41'44°45'N-38-078

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Пензенская область, Иссинский муниципальный район, Сельское поселение Уваровский сельсовет
56626422111д Ивановкадеревня
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