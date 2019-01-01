деревня Чахино, деревня Чахино, Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Чахино

Мценский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Мценский уезд
3351Чахино (Калашниково, Тулино), сц. вл.при прудах и колодцах.106197364

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Орловская губерния, Мценский уезд, Чахинская волость
1079. Чахино (Калашниково), деревня бывшая владельческая, дворов 22, жителей 158, волостное правление (уездный город в 10 верстах). В 10 верстах — церковь православная, ч Показать все

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Мценский уезд, Чахинская волость
Чахино (сельцо)14Станция Мценск, М.-К. ж. д.

Волостные, станичные, сельские, гминные правления и управления всей России 1913 года

Правление или квартира станового пристава
Орловская губерния, Мценский уезд, Чахинская волость
деревня Чахино

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Мценский район
64146Чахинодеревня53°10'с.ш.36°36'в.д.N-37-098

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Мценский муниципальный район, Чахинское сельское поселение
54636434166д Чахинодеревня
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