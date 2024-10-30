деревня Плотная Подгородная слобода, Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Плотная Подгородная слобода

Пронский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Рязанской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Пронский уезд
2235Плотная Подгородная слобода, д. каз.при оврагах.½2880525543

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Пронский уезд, Архангельская волость
Плотно-Пушкарская слобода, деревня3967на тр. Пронск-Спасскъ6016318735057½½1Архангельская слоб.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.