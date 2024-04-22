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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Гверездно, Выскатской волости, Гдовского уезда, Е. Ивановым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О выкупе четырех наделов земли крестьянином с. Гверездно, Выскатской волости, Гдовского уезда, А. Афиногеновым. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О продаже имущества малолетнего крестьянина д. Гверездна Выскатской волости Гдовского уезда А. Кузьмина. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
929Гверездно, д. вл.при рч. Гверездне.499236773Часовня православная.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
71. Гверездна, деревня бывшая владельческая, при речке Гверездне, дворов 30, жителей 231, часовня, школа
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гверездно 1 д.451 стан3114 участок1почтовая станция Рудно.
Гверездно 2 д.441 стан3114 участок1почтовая станция Рудно.