деревня Гверездно, деревня Гверездно, Гоголевская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Гверездно

Гоголевская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
О выкупе наделов земли крестьянином с. Гверездно, Выскатской волости, Гдовского уезда, Е. Ивановым. 1894 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-Петерб Показать все
О выкупе четырех наделов земли крестьянином с. Гверездно, Выскатской волости, Гдовского уезда, А. Афиногеновым. 1895–1896 гг. // Центральный государственный исторический Показать все
О продаже имущества малолетнего крестьянина д. Гверездна Выскатской волости Гдовского уезда А. Кузьмина. 1904 г. // Центральный государственный исторический архив Санкт-П Показать все
Место упоминается в справочниках:
Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
929Гверездно, д. вл.при рч. Гверездне.499236773Часовня православная.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Санкт-Петербургская губерния, Гдовский уезд, Выскатская волость
71. Гверездна, деревня бывшая владельческая, при речке Гверездне, дворов 30, жителей 231, часовня, школа

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Гоголевская волость
Гверездно 1 д.451 стан3114 участок1почтовая станция Рудно.
Гверездно 2 д.441 стан3114 участок1почтовая станция Рудно.
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