хутор Антоново, Вороновский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Антоново

Вороновский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Седлисская волость
Антоново им. (Бутримовича), жит. 14 (7 м. 7 ж.), дес. 720, у. гор. 47 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 13 в., ст. ж. д. Бинякони 23 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
х Антоново9

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Вороновский район, Переганцевский сельсовет
х. Антоново5

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