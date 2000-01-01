агрогородок Самохваловичи, Минский район, Минская область (на 2021) — Familio

Самохваловичи

Минский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
агрогородок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Минская губерния, Минский уезд
Самохваловичы51Пузино337116131

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Минская губерния, Минский уезд, Самохваловичская волость
48. Самохваловичи, местечко бывшее владельческое, при реке Птичи, дворов 16, жителей 128, волостное правление (уездный город в 18 верстах), церковь православная, школа, 2 Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Минская губерния, Минский уезд, Самохваловичская волость
местечко Самохваловичи101104131446616503611012613533

Список населённых мест Минской губернии 1909 года

НазваниеНаселениеДворовСтанВёрст до МинскаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Минский уезд, Самохваловичская волость
Самохваловичи, деревня2343131919½
Самохваловичи, имение42131818¼
Самохваловичи, м.4776131818

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Минский район, Самохваловичский сельсовет
аг. Самохваловичи611

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