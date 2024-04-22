село Вечорки, село Вечорки, Полтавська область (на 2018) — Familio

Вечорки

Полтавська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Полтавская губерния, Пирятинский уезд
3371Вечорки, с. вл. и казач.при рч. Переводе.203090351355Церковь православная 1.
3372Вечорский, хут. вл.при рч. Переводе.2030124045

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Полтавская губерния, Пирятинский уезд, Сосиновская волость
837. Вечорки, село бывшее государственное и владельческое, при речке Переводе, дворов 155, жителей 815, церковь православная, 15 ветряных мельниц, 5 маслоб.

Список населённых мест Полтавской губернии на 1900 год

Волости и поселенияСельские обществаОт волостиОт городаДворовДомохозяйствДомохозяевРевизских душМужчинЖенщинИтого
Пирятинский уезд, Сасиновская волость
11.0Вечорки селоВечорковское козаков12228186217197414

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Полтавська область
А-19017Вечіркиселор-н Пирятинськийсільрада Березоворудська
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