деревня Скрябино, Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Скрябино

Вологодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению, поданному на имя Императора, крестьянина деревни Скрябина Гаврильцевской волости Грязовецкого уезда Розова Н. С. о сложении с него по начислению Вологод Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
3034Скрябино, д. вл.при р. Лихтоше.232862022

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Вологодская губерния, Грязовецкий уезд
Сц. Тихововское с Д. Чекменевою, Селезенцовою, Мальгиною, Скрябиною и Акинфовицою19Степ. Григ. Бердяев15246

Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов

№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
Грязовецкий уезд, Гаврильцевская волость
25Б.-СкрябиноМальгинскоебывшие помещичьи215547
26М.-СкрябиноПалкинскоебывшие помещичьи72025

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вологодский район, Лихтожско-Поировский сельсовет
Скрябино Больш. (шк. I ст.) 892деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.2626
Скрябино Малое 893деревняЗимнее: 5 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.Зимнее: 21 км. Летнее: —.1111

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вологодский район
247753Скрябинодеревня59°03'с.ш.40°04'в.д.O-37-033

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вологодский муниципальный район, Подлесное сельское поселение
19620468346д Скрябинодеревня

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