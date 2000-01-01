село Беляевский Починок, село Беляевский Починок, Никольская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881) — Familio

Беляевский Починок

Никольская волость, Сольвычегодский уезд (на 1881)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Архангельской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Сольвычегодский уезд
7356Беляевский Починок (Шавкуниха), с. каз.при рч. Каменке.454542319Церковь православная 1.

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Сольвычегодский уезд, Никольская волость
Беляевский починок4521½
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