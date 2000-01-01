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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Харламова Гора, Юдинской волости, Гдовского уезда, Н. Кириллова на постановление уездного съезда по делу о земле. 1893 г. // Центральный государс Показать все
Об утверждении приговора крестьян д. Харламова Гора Юдинской волости Гдовского уезда о наделении каждого домохозяина новой дополнительной усадьбой из полевой земли. 1902 Показать все
По прошению крестьянина д. Харламова Гора Юдинской волости Гдовского уезда А. Бугрова о сносе построек с его земли. 1904 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1352Харламова Гора, мыза вл.при колодце.5035236369Часовня православная.
Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года
НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Харламова Гора д.652 стан40104 участок10почтовое отделение Заянье.