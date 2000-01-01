другой Харламова Гора, Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913) — Familio

Харламова Гора

Юдинская волость, Гдовский уезд (на 1913)

Статус
не существует
Тип
другой
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Псковской области

Находки

Где упоминается данное место
По жалобе крестьянина д. Харламова Гора, Юдинской волости, Гдовского уезда, Н. Кириллова на постановление уездного съезда по делу о земле. 1893 г. // Центральный государс Показать все
Об утверждении приговора крестьян д. Харламова Гора Юдинской волости Гдовского уезда о наделении каждого домохозяина новой дополнительной усадьбой из полевой земли. 1902 Показать все
По прошению крестьянина д. Харламова Гора Юдинской волости Гдовского уезда А. Бугрова о сносе построек с его земли. 1904 г. // Центральный государственный исторический ар Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Санктпетербургская губерния, Гдовский уезд
1352Харламова Гора, мыза вл.при колодце.5035236369Часовня православная.

Список населённых мест Санкт-Петербургской губернии 1913 года

НазваниеВерст до уездного городаСтанВерст до становой квартирыВерст до волостного правленияЗемский участокВерст до камеры земского начальникаПочтовый адрес
Гдовский уезд, Юдинская волость
Харламова Гора д.652 стан40104 участок10почтовое отделение Заянье.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.