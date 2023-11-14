колония Дурлах, колония Дурлах, Мелитопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886) — Familio

Дурлах

Мелитопольский уезд, Таврическая губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
колония
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд
1083Дурлах (Гончарский), колон. нем. вед. попечит. комит.при р. Молочной.383023113109Сельское училище.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Мелитопольский уезд, Пришибская волость
374. Дурлах, колония немцев, при реке Молочной, дворов 19, жителей 300, шх., колесн. зав.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close