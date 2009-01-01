деревня Ольковичи, Ошмянский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Ольковичи

Ошмянский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Ошмянский уезд, Куцевичская волость
Олькевичи, ф. (Щепановича), жит. 11 (5 м. 6 ж.), дес. 40, у. гор. 6 в., вол. пр. 6 в., ст. кв. 10 в., ст. ж. д. Солы 17 в.
Ольковичи, д., р. Ошмянка, жит. 77 (41 м. 36 ж.), дес. 108, у. гор. 5 в., вол. пр. 7 в., ст. кв. 6 в., ст. ж. д. Солы 13 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
д Ольковичи41

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Ошмянский район, Новоселковский сельсовет
д. Ольковичи29

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