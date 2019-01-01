деревня Пожарищино, деревня Пожарищино, Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Пожарищино

Хиславичский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Смоленской области

Список населённых мест Могилёвской губернии 1910 года

№№ по порядкуНаселённые местаПри какой дорогеПри какой водеКому принадлежит земляДворовМужчинЖенщинПриходВерст до МогилеваВерст до уездного города
Мстиславский уезд, Казимирово-Слободская волость
33Дер. Пожарищинопроселочнойбол. РаковинаНовосельск. с. о. 51410Новосельского прав. 8312
Мстиславский уезд, Ослянская волость
19Дер. ПожарищинопроселочнойручьеКолесников. с. о. 216751Колесниковского прав. 10515
56Им. Пожарищинопроселочнойручьедв. П. Орловскому, кат. 111Мстиславского р.-кат. 10515

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Хиславичский район
216878Пожарищинодеревня54°07'00"31°54'00"N-36-064

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Хиславичский муниципальный район, Колесниковское сельское поселение
66652415131д Пожарищинодеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close