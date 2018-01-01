село Средняя Деражня, Житомирська область (на 2018) — Familio

Средняя Деражня

Житомирська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Волынская губерния, Новград-Волынский уезд, Пищевская волость
1333. Средняя Деражня, село бывшее владельческое, при ручье, дворов 34, жителей 256, церковь православная, школа, питейный дом

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Житомирська область
А-7532Середня Деражняселоцентр сільської радир-н Новоград-Волинськийсільрада Середньодеражнянська

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