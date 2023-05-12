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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по прошению Кочеткова Ивана Потаповича, крестьянина д. Филюково Щениковской вол. Ростовского у., об отказе земского начальника 3 уч. Ростовского у., представить в уе Показать все
Дело об утверждении крестьян Ростовского уезда Щениковской волости дер. Фелюково /ныне сельцо Авдеево/ П-В. и A. В. Калининых в правах наследства к имению, осташемуся пос Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Филюково Щениковской волости Ростовского уезда Василия Ивановича Никитина в произнесении оскорбительных слов против царя. 1907–1908 гг. / Показать все
Дело по жалобе крестьянина Ростовского уезда Щенниковской волости, дер. Филюково Василия Никитина на взыскание с него недоимки земского сбора посредством описи необходимо Показать все
Дело о нанесении раны крестьянскому сыну деревни Фелюково Щениковской волости Алексею Ивановичу Никитину. 1906 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 25. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 398. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
7345Филюково, д. каз.при р. Пахне.4150235370
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
481. Филюково, деревня бывшая государственная, при речке Пашме, дворов 25, жителей 138, 10 картоф.-терочн. зав., 3 картоф. суш.
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. ФилюковоVII. Хритонцевское общество64934—Николо-Дорский приход
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
588472Филюководеревня56°51'39°33'O-37-116
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
24609452221д Филюководеревня