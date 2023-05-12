деревня Филюково, деревня Филюково, Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019) — Familio

Филюково

Ильинский муниципальный район, Ивановская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии Ивановской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по прошению Кочеткова Ивана Потаповича, крестьянина д. Филюково Щениковской вол. Ростовского у., об отказе земского начальника 3 уч. Ростовского у., представить в уе Показать все
Дело об утверждении крестьян Ростовского уезда Щениковской волости дер. Фелюково /ныне сельцо Авдеево/ П-В. и A. В. Калининых в правах наследства к имению, осташемуся пос Показать все
Дело по обвинению крестьянина д. Филюково Щениковской волости Ростовского уезда Василия Ивановича Никитина в произнесении оскорбительных слов против царя. 1907–1908 гг. / Показать все
Дело по жалобе крестьянина Ростовского уезда Щенниковской волости, дер. Филюково Василия Никитина на взыскание с него недоимки земского сбора посредством описи необходимо Показать все
Дело о нанесении раны крестьянскому сыну деревни Фелюково Щениковской волости Алексею Ивановичу Никитину. 1906 г. // Гос. архив Ярославской области в г. Ростове. Фонд 25. Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 2. Ярославская губерния. Стр. (часть 2) 398. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки избирателей 1906 года
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ярославская губерния, Ростовский уезд
7345Филюково, д. каз.при р. Пахне.4150235370

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Ярославская губерния, Ростовский уезд, Щениковская волость
481. Филюково, деревня бывшая государственная, при речке Пашме, дворов 25, жителей 138, 10 картоф.-терочн. зав., 3 картоф. суш.

Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года

НазваниеСельское обществоШкольный округДворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
Ростовский уезд, Щениковская волость
д. ФилюковоVII. Хритонцевское общество64934Николо-Дорский приход

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ивановская область, Ильинский район
588472Филюководеревня56°51'39°33'O-37-116

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ивановская область, Ильинский муниципальный район, Щенниковское сельское поселение
24609452221д Филюководеревня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close