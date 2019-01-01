деревня Филатовская, Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Филатовская

Вожегодский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Воскресенской Пунемской церкви. Список архивных дел по Показать все

Сведения о помещичьих имениях 1860 года

Название именийВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Новгородская губерния, Кириловский уезд
Д. Филатовская7Мих. Ант. Федоров3410

Список населённых мест Новгородской губернии 1907–1913 годов

Название населённого пунктаСтан и участокКакого общества или на чьей землеЗанятых постройками дворовых местЖилых строенийЧисло мужчинЧисло женщинЧисло жителей обоего полаВёрст от уездного городаВёрст от волостного правленияВёрст от приходской церквиГлавное занятие жителейПодсобное занятие жителейЖелезная дорога, река или торговый трактПри какой водеПримечания
Кирилловский уезд, Пунемская волость
29Филатовская (дер.)1-го стана, 3-го зем. уч.Филатовского192061631249322земледелиеотх. зар.Часовня, хлебо-запасный магазин, ветр. мельница, 2 толчеи.

Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года

НазваниеТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Северный край, Вожегодский район, Пунемский сельсовет
Филатовская 313деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 62 км. Летнее: 94 км.Зимнее: 207 км. Летнее: 239 км.2220

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Вожегодский район
273274Филатовскаядеревня60°21'с.ш.39°12'в.д.P-37-127

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Вожегодский муниципальный район, Бекетовское сельское поселение
19618404401д Филатовскаядеревня

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