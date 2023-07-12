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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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• Ревизская Сказка д. Федоровка за 1795 год
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
497Старая Домосейкина (Домосерка), д. каз.при рч. Малом Соке.372797421489
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
215. Ст. Домосейкино, село бывшее государственное, при речке Б. Соке, дворов 179, жителей 1213, церковь православная
Список населённых мест Самарской губернии 1910 года
НазваниеНомерМестностьОт СамарыОт уездного городаОт волостного правленияДворовМужчинЖенщин
С. Старое Домосейкино. Б. гос. Мордва. Прав.1554Р. Сок230356340960970
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
72133Стародомосейкиносело54°15'с.ш.52°34'в.д.N-39-070
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53643419126с Стародомосейкиносело