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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1140Сельцо Артюшино (Артинина), д.при р. Кеме.96¼65½125
Список населённых мест Олонецкой губернии 1905 года
№НазваниеСельское обществоРека или озероОт уездного городаОт волостного правленияРасстоянияДомовСемейМужчинЖенщин
27204. ОртюнинаЧернослободскоеРеке Кеме96½½До ближайшего поселения: 125 с. До школы: ¼. До почтового отделения: ½. До пароходной пристани: 43½. Крестьянское: 2. Не крестьянское: —. Крестьянское: 1. Не крестьянское: —. Крестьянское: 3. Не крестьянское: —. Крестьянское: 4. Не крестьянское: —.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
250124Артюнинодеревня60°48'с.ш.37°46'в.д.P-37-112
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19622428116д Артюнинодеревня