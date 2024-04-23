посёлок городского типа Овидиополь, посёлок городского типа Овидиополь, Одеська область (на 2018) — Familio

Овидиополь

Одеська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Города
14ОВИДИОПОЛЬ. Заштатный (в Одесском уезде, с предместьями Молдованкой и Скутами).При р. Барабое.1746¼224½61022322002Церковь православная 1. Еврейская молитвенная школа. Приходское училище. Почтовая станция. Завод 1.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Одеська область
А-17338Овідіопольселище міського типуцентр селищної ради, центр районур-н Овідіопольськийселищна рада Овідіопольська
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