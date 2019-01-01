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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Егоров Иван Иванович, 38 л. кр. Тверской губ. Зубцовского у. Игнатовской вол. дер. Благуши, хол., служит техником на газовом заводе. Кл. «Халатный». 1914 г. // Гос. архив Показать все
Егоров Иван Иванович 38 л. кр. Тверской губ. Зубцовского у. Игнатовской вол. д. Благуши. кл. «Халатный». 1915 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
4702Благуша, д. вл.при р. Городне.2929197990
Список населённых мест Тверской губернии 1915 года
№Название селенийЧисло дворов% обложения
5Благуши371½
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
178905Благушадеревня55°56'00"34°26'00"N-36-009
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
66646410103д Благушадеревня