деревня Благуша, деревня Благуша, Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019) — Familio

Благуша

Сычевский муниципальный район, Смоленская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Смоленской области

Находки

Где упоминается данное место
Егоров Иван Иванович, 38 л. кр. Тверской губ. Зубцовского у. Игнатовской вол. дер. Благуши, хол., служит техником на газовом заводе. Кл. «Халатный». 1914 г. // Гос. архив Показать все
Егоров Иван Иванович 38 л. кр. Тверской губ. Зубцовского у. Игнатовской вол. д. Благуши. кл. «Халатный». 1915 г. // Гос. архив Российской Федерации. Фонд 63. Опись 44. Де Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тверская губерния, Зубцовский уезд
4702Благуша, д. вл.при р. Городне.2929197990

Список населённых мест Тверской губернии 1915 года

Название селенийЧисло дворов% обложения
Зубцовский уезд, Игнатовская волость
5Благуши37

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Смоленская область, Сычёвский район
178905Благушадеревня55°56'00"34°26'00"N-36-009

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Смоленская область, Сычевский муниципальный район, Никольское сельское поселение
66646410103д Благушадеревня
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