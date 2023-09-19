посёлок Новосёлки, посёлок Новосёлки, Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Новосёлки

Сосковский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Орловская губерния, Дмитровский уезд
1256Новоселки, д. вл.при рч. Кроме.231453325

Список населённых мест Орловской губернии 1909 года

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Орловская губерния, Дмитровский уезд, Гнездиловская волость
Новоселки (Бугтеровка)20Почтово-телеграфное отделение Чувардино Орловской губернии

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Сосковский район
291807Новоселкипосёлок52°41'с.ш.35°18'в.д.N-36-119

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Сосковский муниципальный район, Рыжковское сельское поселение
54653422161п Новосёлкипоселок
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