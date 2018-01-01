сельцо Трегубовка, Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886) — Familio

Трегубовка

Петровский уезд, Саратовская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Саратовская губерния, Петровский уезд
1522Трегубовка, сц. вл.при рч. Тоштокомяке.501248265261

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Саратовская губерния, Петровский уезд, Порзовская волость
814. Трегубовка, деревня бывшая владельческая, при речке Тоштокомяке, дворов 82, жителей 630

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