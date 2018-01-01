посёлок городского типа Черневцы, Вінницька область (на 2018) — Familio

Черневцы

Вінницька область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Черневецкая волость
1555. Черневцы, местечко бывшее владельческое, при речке Мурафе, дворов 491, жителей 2750, волостное правление (уездный город в 35 верстах), церковь православная, костел, Показать все

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Подольская губерния, Ямпольский уезд, Черновецкая волость
местечко Черновцы152114549934028927916018087254

Список населённых мест Подольской губернии 1905 года

НазваниеДворовЧисло жителейВёрст до уездного городаВёрст до волостного правления
Ямпольский уезд, Ямпольская волость
Черневцы20251081835-

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Вінницька область
А-2471Чернівціселище міського типуцентр селищної радир-н Чернівецькийселищна Рада Чернівецька

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