село Гулгула, თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014) — Familio

Гулгула

თელავის მუნიციპალიტეტი, კახეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
გულგულა
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Телавский район, Гулгульский сельсовет
село Гулгула2282718

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
კახეთი , თელავის მუნიციპალიტეტი, სოფელი გულგულა
გულგულაGulguaМужчин: 538. Женщин: 570. Всего: 1108.

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