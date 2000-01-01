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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по отношению непременного члена Романов-Борисоглебского по крестьянским делам присутствия о выкупе земельного надела крестьянином дер. Азазино Богородской волости Ро Показать все
Дело о взносе денег крестьянином дер. Азазино Богородской волости Романов-Борисоглебского уезда Федором Афанасьевым в уплату капитального долга по выкупной ссуде. 1883–18 Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
5759Азарьино, д. вл.при колодцах.12223910
Список населённых мест Ярославской губернии 1901 года
НазваниеСельское обществоШкольный округ№Дворов по сведениям сельских старостВ т.ч. по другим сельским обществамДворов по сведениям статистического бюроПриход
д. АзазиноIX. Милютинское общество43723—Ново-Введенский приход