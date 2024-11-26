деревня Вензовщина, Щучинский район, Гродненская область (на 2021) — Familio

Вензовщина

Щучинский район, Гродненская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Виленской губернии 1905 года

Населенное место
Лидский уезд, Покровская волость
Вензовщизна, им. (Жоравского), жит. 59 (23 м. 36 ж.), дес. 538, у. гор. 42 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.
Вензовщина, вод. мел. (Жоравского), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 2 раз. см. пред.
Вензовщизна, д., жит. 340 (124 м. 116 ж.), дес. 176, у. гор. 45 в., вол. пр. 3 в., ст. кв. 19 в., ст. ж. д. Марццнканцы 32 в.

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д Вензовщина30

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Гродненская область, Щучинский район, Первомайский сельсовет
д. Вензовщина27

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