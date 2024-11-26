Населенное место

Вензовщизна, им. (Жоравского), жит. 59 (23 м. 36 ж.), дес. 538, у. гор. 42 в., вол. пр. 4 в., ст. кв. 21 в., ст. ж. д. Марцинканцы 32 в.

Вензовщина, вод. мел. (Жоравского), жит. 4 (2 м. 2 ж.), дес. 2 раз. см. пред.