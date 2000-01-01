сельцо Татищево, Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906) — Familio

Татищево

Данковский уезд, Рязанская губерния (на 1906)

Статус
не существует
Тип
сельцо
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников русско-японской войны 1904–1905 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Рязанская губерния, Данковский уезд
578Круглое (Богословка), сц. вл.при безымянном пруде.31142010882

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Рязанская губерния, Данковский уезд, Змиевская волость
158. Богословка (Круглое Татищево), деревня бывшая владельческая, дворов 30, жителей 268, кирпичный завод

Список населённых мест Рязанской губернии 1906 года

НазваниеМестоположениеДворовМужчинЖенщинВсегоВерст до РязаниДо уездного центраДо волостного центраВолостной центрОсобенности н/п
Рязанская губерния, Данковский уезд, Змиевская волость
Богословка, Татищево, Круглое тож д289при безводной лощ. Вожня61211209420196325Змиевка1 ветр. мел. 1 маслоб. 2 просорушки

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