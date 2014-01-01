село Ианети, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014) — Familio

Ианети

სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, იმერეთი (на 2014)

Статус
жилой
Тип
село
Варианты названий
იანეთი
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Грузии

Список населённых пунктов СССР 1976 года (СОАТО)

Населенный пунктКод СОАТО
Грузинская ССР, Самтредский район, Ианетский сельсовет
село Ианети2278720

Список населённых пунктов Грузии 2014 года

НазваниеПо-английскиЖителей
იმერეთი, სამტრედიის მუნიციპალიტეტი, სოფელი იანეთი
იანეთიIanetiМужчин: 987. Женщин: 1029. Всего: 2016.

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