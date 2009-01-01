городской посёлок Свислочь, Пуховичский район, Минская область (на 2021) — Familio

Свислочь

Пуховичский район, Минская область (на 2021)

Статус
жилой
Тип
городской посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Беларуси

Результаты переписи населения в Белоруссии 2009 года

Населённый пунктНаселение
Минская область, Пуховичский район
гп Свислочь3920

Список населённых пунктов Республики Беларусь из государственного земельного кадастра (2021 год)

НазваниеЗданий
Минская область, Пуховичский район, Свислочский сельсовет
гп Свислочь604

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