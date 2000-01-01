деревня Черепанова, Бегишевская волость, Тобольский уезд (на 1912) — Familio

Черепанова

Бегишевская волость, Тобольский уезд (на 1912)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Тюменской области

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тобольская губерния, Тобольский округ
271Черепанова (Конашкина), д. каз.при р. Иртыше.6310093132

Список населённых мест Тобольской губернии 1912 года

НазваниеОт губернского городаОт уездного городаОт волостного правленияОт церквиВсего жителейЦерквей
Тобольский уезд, Бегишевская волость
Черепанова (Канашкина) д., при р. Иртыше, на прос. дор.63633353

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