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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
832Шульгина, дер.при р. Обве.11710204859Кожевень 3. Дуботолчей 3.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
189. Верх-Посерки (Речки Шульгиной), деревня бывшая владельческая, при урочище Сосновском, дворов 21, жителей 111, 2 кожевенных заводов
Список населённых мест Пермской губернии 1909 года
НазваниеОбществоДворовМужчинЖенщинРязрядРелигияНародностьОт уездного городаОт волостного правления
141) д. Шульгина, на р.р. Сосновке и ПосеркеСретенское общество113023Бывшие помещичьиПравославные и единоверцы Русские1197