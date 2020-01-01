деревня Верхнее Асаново, деревня Верхнее Асаново, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Верхнее Асаново

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Удмуртской Республики

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3718Шудья малая (Асаново верхнее), д. каз.при ключе Дрючь.451154169178Волостное правление. Училище. Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Асановская волость
307. Верхне-Асаново (Малая Шудья), деревня бывшая государственная, при кл. Дрючь, дворов 66, жителей 462, волостное правление (уездный город в 45 верстах), школа, земск. Показать все
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