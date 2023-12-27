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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
10094Сухарь, с. вл.при рч. Сухарке.422753936Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
510. Сухарь, село бывшее владельческое, при реке Сухарке, дворов 19, жителей 107, церковь православная, ярмарка 18 августа, водяная мельница
Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года
№НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
382СухарьВладельческая усадьба44238390Церковь
383СухарьСело44496
384СухарьПасека4551013