село Сухарь, Тюнинская волость, Рославльский уезд (на 1904) — Familio

Сухарь

Тюнинская волость, Рославльский уезд (на 1904)

Статус
не существует
Тип
село
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Смоленская губерния, Рославльский уезд
10094Сухарь, с. вл.при рч. Сухарке.422753936Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Смоленская губерния, Рославльский уезд, Тюнинская волость
510. Сухарь, село бывшее владельческое, при реке Сухарке, дворов 19, жителей 107, церковь православная, ярмарка 18 августа, водяная мельница

Список населённых мест Смоленской губернии 1904 года

НаименованиеТипОт уездного городаДворовМужчинЖенщинЦеркви и прочие здания
Рославльский уезд, Тюнинская волость
382СухарьВладельческая усадьба44238390Церковь
383СухарьСело44496
384СухарьПасека4551013

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