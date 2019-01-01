хутор Друвиняс, Irlavas pagasts, Tukuma novads (на 2019) — Familio

Друвиняс

Irlavas pagasts, Tukuma novads (на 2019)

Статус
жилой
Тип
хутор
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Латвии

Волости и гмины 1890 года

Местонахождение волостного правленияСтанКрестьянской земли десятинСеленийКрестьянских дворовМужчинЖенщинОбоего полаНе крестьянских дворов
Курляндская губерния, Туккумский уезд, Волость Абаусгоф
Абаусгоф49511015123171291462сведений нет

Список населённых пунктов Латвии

NosaukumsAgrāk rajonsURL
Tukuma novads, Irlavas pagasts
Druviņasagrāk Tukuma rajonshttps://vietvardi.lgia.gov.lv/vv/to_www_obj.objekts?p_id=23407

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