деревня Козмодемьянское, деревня Козмодемьянское, Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886) — Familio

Козмодемьянское

Елабужский уезд, Вятская губерния (на 1886)

Статус
не существует
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вятская губерния, Елабужский уезд
3656Козмодемьянский (Сарали верхние), д. каз.при ключе Уське.423419106117Мельница.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вятская губерния, Елабужский уезд, Граховская волость
327. Козьмодемьянское (Нижние Сарали), село бывшее государственное, при речке Юске, дворов 50, жителей 345, церковь православная, школа
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