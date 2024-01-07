село Соколовка, село Соколовка, Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Соколовка

Домбаровский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Оренбургской области

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Домбаровский район
72115Соколовкасело50°47'с.ш.58°59'в.д.M-40-046

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Домбаровский муниципальный район, Сельское поселение Полевой сельсовет
53617419106с Соколовкасело
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