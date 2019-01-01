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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по ходатайству крестьянина дер. Закурской Чучковской волости Тотемского уезда Кряжева о наделении его землей. 1893 г. // Гос. архив Вологодской области. Фонд 29. Опи Показать все
Место упоминается в материалах «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Том 5. Вологодская губерния. Стр. (часть 4) 268. Издание доступно онлайн на сайте Президентск Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки избирателей 1906 года
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• Списки избирателей 1906 года
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Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Троицкой Мольской церкви. Список архивных дел по прихо Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
8928Закурское, д. каз.при колодцах.11060257276
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
1457. Зикурская, деревня бывшая государственная, при речке Антоновке, дворов 31, жителей 217, лавка
Список населённых мест Вологодской губернии по сведениям 1900–1911 годов
№ общины№ селенияНазвание селенияНазвание обществаНазвание приходаРазряд крестьян и фамилия помещикаВёрст до уездного городаВёрст до волостного правленияПриписано хозяйствПриписано мужчинПриписано женщин
2323ЗакурскаяЯковское.Покровскийбывшие государственные110938118108
Список населённых мест Вологодской губернии 1926 года
Название№ в уезде№ в волостиТипНародностьДомохозяйствМужчинЖенщинНаселение
Закурское89342деревняРусские52125115240
Список населённых мест юго-западных районов Северного края 1930 года
Название№ТипДо сельского исполкомаДо РИКаДо окружного исполкомаДворовХозяйств
Закурское (2 торг. зав.,маслод. зав.,шк. I ст.) 4076деревняЗимнее: 2 км. Летнее: —.Зимнее: 72 км. Летнее: —.Зимнее: 115 км. Летнее: —.4952
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
32932Закурскоедеревня59°36'с.ш.41°06'в.д.O-37-023
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19638452211д Закурскоедеревня