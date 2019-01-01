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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Никольского уезда Аргуновской вол. д. Павлова И. Селякова об отобрании у него мирской оброчной мельницы. 1871–1872 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело о перечислении крестьян дер. Павлово Аргуновской волости Василия Селякова и Михаила Карачева в починок Колесов Лог той же волости. 1903–1904 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
• Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
6256Павлово, д. каз.при рч. Шарженге.5052219298
Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года
Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Павлова51½2½
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
955. Павлова, деревня бывшая государственная, близь рч. Шарженьге, дворов 32, жителей 212, овчинный завод, 2 торг. амб.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
35366Павловодеревня59°41'с.ш.44°32'в.д.O-38-006
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
19634404141д Павловодеревня