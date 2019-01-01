деревня Павлово, Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019) — Familio

Павлово

Никольский муниципальный район, Вологодская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Вологодской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело по жалобе крестьянина Никольского уезда Аргуновской вол. д. Павлова И. Селякова об отобрании у него мирской оброчной мельницы. 1871–1872 гг. // Гос. архив Вологодско Показать все
Дело о перечислении крестьян дер. Павлово Аргуновской волости Василия Селякова и Михаила Карачева в починок Колесов Лог той же волости. 1903–1904 гг. // Гос. архив Волого Показать все
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой Показать все
Этот населённый пункт упоминается в указателе церквей Государственного архива Вологодской области в составе прихода Михаило-Архангельской Шарженской церкви. Список архивн Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Вологодская губерния, Никольский уезд
6256Павлово, д. каз.при рч. Шарженге.5052219298

Список населённых мест Вологодской губернии 1881 года

Название деревень и селОт уездного города верстОт волостного правления верст
Никольский уезд, Аргуновская волость
Павлова51½

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Вологодская губерния, Никольский уезд, Аргуновская волость
955. Павлова, деревня бывшая государственная, близь рч. Шарженьге, дворов 32, жителей 212, овчинный завод, 2 торг. амб.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Вологодская область, Никольский район
35366Павловодеревня59°41'с.ш.44°32'в.д.O-38-006

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Вологодская область, Никольский муниципальный район, Аргуновское сельское поселение
19634404141д Павловодеревня

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