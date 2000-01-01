деревня Труды, деревня Труды, Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019) — Familio

Труды

Верховский муниципальный район, Орловская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
деревня
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Орловской области

Находки

Где упоминается данное место
Дело об объявлении утверждения проекта выделения отрубных участков земли крестьянам д. Верховье, д. Дедов Колодезь, д. Синковцы и д. Труды Средненской вол. Новосильского Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянки д. Труды Среднинской вол. Новосильского у. Елены Владимировой Кавыршиной с детьми Евдокией и Натальей Алексеевыми Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Труды Среднинской вол. Новосильского у. Филиппа Данилова Прасолова. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Ф Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Труды Среднинской вол. Новосильского у. Василия Герасимова Прилепского. 1915 г. // Гос. архив Тульской област Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Труды Среднинской вол. Новосильского у. Егора Иванова Прилепского. 1915 г. // Гос. архив Тульской области. Фо Показать все
Выкопировка с плана на отрубной участок земли крестьянина д. Труды Среднинской вол. Новосильского у. Матвея Афанасьева Прилепского. 1915 г. // Гос. архив Тульской области Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Тульская губерния, Новосильский уезд
2975Труды, выс. каз.при колодце.264483229

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Орловская область, Верховский район
291360Трудыдеревня52°47'с.ш.37°16'в.д.N-37-111

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Орловская область, Верховский муниципальный район, Галичинское сельское поселение
54608404211д Трудыдеревня
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